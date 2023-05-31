Рублев обыграл Муте и вышел в третий круг «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в третий круг «Ролан Гаррос». В матче второго круга 25-летний спортсмен обыграл француза Корантена Муте — 6:4, 6:2, 3:6, 6:3. Встреча продолжалась 3 часа 1 минуту. Рублев сделал 6 эйсов, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 14. Муте сделал 2 эйса, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 5. В следующем круге Рублев сыграет с итальянцем Лоренцо Сонего. Париж (Франция) Турнир «Большого шлема» Roland Garros Общий призовой фонд 49 600 000 евро Открытые корты, грунт Мужчины Одиночный разряд Второй круг Андрей Рублев (Россия, 7) — Корантен Муте (Франция) — 6:4, 6:2, 3:6, 6:3