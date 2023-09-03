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«Большой шлем»

Сегодня, 00:12

Рублев обыграл Риндеркнеша в третьем круге US Open

Евгений Козинов
Корреспондент
Андрей Рублев.
Фото USA Today Sports
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Российский теннисист Андрей Рублев одержал победу в третьем круге US Open. В четырех сетах он переиграл француха Артура Риндеркнеша — 3:6, 6:3, 6:1, 7:6.

Матч продолжался 2 часа 36 минут. 25-летний россиянин 10 раз подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 6 из 11 брейк-пойнтов. На счету 28-летнего француза 16 подач навылет, 5 двойных ошибок и 2 из 5 реализованных брейк-пойнтов.

За выход в четвертьфинал Рублев сыграет с британцем Джеком Дрейпером.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 65 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Андрей Рублев (Россия, 8) — Артур Риндеркнех (Франция) — 3:6, 6:3, 6:1, 7:5

Карлос Алькарас (Испания, 1) — Дэниэл Эванс (Великобритания, 26) — 6:2, 6:3, 4:6, 6:3

Маттео Арнальди (Италия) — Кэмерон Норри (Великобритания, 16) — 6:3, 6:4, 6:3

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/usopen/
Теннис
US Open
Андрей Рублев
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