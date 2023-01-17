Рублев обыграл Тима в трех сетах и вышел во второй круг Australian Open

Россиянин Андрей Рублев вышел во второй круг Australian Open. В первом круге теннисист обыграл австрийца Доминика Тима в трех сетах — 6:3, 6:4, 6:2. Во втором круге Рублев встретится с победителем матча Макс Перселл (Австралия, Q) — Эмил Руусувуори (Финляндия). Мельбурн (Австралия) Турнир «Большого шлема» Australian Open Общий призовой фонд 51 520 000 долларов Открытые корты, хард Мужчины Одиночный разряд Первый круг Андрей Рублев (Россия, 5) — Доминик Тим (Австрия, WC) — 6:3, 6:4, 6:2