Рублев оценил свое выступление в первом матче на «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Андрей Рублев прокомментировал победу над сербом Ласло Дьере в первом круге «Ролан Гаррос».

«Я думаю, что начал нормально, а Ласло — не очень. Я смог довольно легко выиграть первый сет, а во втором, думаю, был слишком спокоен и очень расслаблен. В итоге игра была более-менее равной до того момента, когда Ласло взял медицинский тайм-аут и затем забрал сет, проведя хороший отрезок матча. В третьем сете я попытался вернуть энергию, постепенно улучшал игру и смог перевернуть исход матча», — приводит пресс-служба официального сайта АТР слова российского теннисиста.

Следующим соперником Рублева станет француз Корантен Муте, который ранее обыграл своего соотечественника Артура Казо. Матч между Рублевым и Муте состоится 31 мая и начнется в 12.00 по московскому времени.

Открытый чемпионат Франции проходит с 28 мая по 11 июня.