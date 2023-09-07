Рублев: «Этот вид спорта непрост, и нужно быть готовым ко всему»

Российский теннисист Андрей Рублев прокомментировал свое 9-е поражение на стадии 1/4 финала турнира «Большого шлема». В среду, 6 сентября, он проиграл соотечественнику Даниилу Медведеву на US Open.

«Мое место в рейтинге 7 или 8 место, и я сделал результат для своего рейтинга. Думаю, на данный момент я доказываю свое место в рейтинге. В последней части сезона мы увидим, как все будет, но мне нужно бороться. Этот вид спорта непрост, и нужно быть готовым ко всему, что может случиться. В конце концов, лучшие игроки доказывают, что они лучшие. Есть что-то в лучших игроках, которые лучше играют или лучше читают».

В полуфинале US Open Медведев сыграет против победителя матча Карлос Алькарас — Александр Зверев.