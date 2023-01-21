Рублев поделился мнением о предстоящем матче с Руне на Australian Open

Шестая ракетка мира россиянин Андрей Рублев рассказал об ожиданиях от предстоящего матча с датчанином Хольгером Руне в 1/8 финала Australian Open.

«Он молодой, суперталантливый парень. Сейчас ему нечего терять, так как он выигрывал с позиции аутсайдера. Но в этом году посмотрим. Ему тоже будет непросто, да и мне особо нечего терять. Именно он является победителем нашего единственного матча, поэтому, думаю, он будет чувствовать некоторое давление. Потому что он захочет победить меня снова», — цитирует Рублева пресс-служба турнира.

Ранее российский теннисист одержал победу в третьем круге турнира Australian Open. В трех сетах он выиграл у британца Дэниэла Эванса — 6:4, 6:2, 6:3.