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«Большой шлем»

Сегодня, 15:42

Рублев: «Понимаю, что обыграть Джоковича очень сложно, особенно на «Шлемах»

Мария Гусева
Андрей Рублев.
Фото Global Look Press
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Российский теннисист Андрей Рублев поделился ожиданиями от четвертьфинального матча Australian Open-2023 против 21-кратного победителя турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича.

«Понимаю, что обыграть Джоковича очень сложно, особенно на «Шлемах». У него огромный опыт по победам в таких матчах. Он один из лучших теннисистов в истории. Единственный шанс, который у меня есть, — показывать свою лучшую игру и бороться за каждый мяч. Вот и все. По поводу его травмы я не задумываюсь. Он играет и побеждает», — сказал Рублев на пресс-конференции.

Матч между Рублевым и Джоковичем пройдет в среду, 25 января.

Australian Open проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет 51 миллион долларов.

Теннис
Australian Open
Андрей Рублев
Новак Джокович
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