Рублев повторил российский антирекорд по количеству поражений в четвертьфиналах, повторив результат Кафельникова

Сегодня, 18:05
Теннисист Андрей Рублев повторил российский антирекорд по количеству поражений в четвертьфиналах на турнирах «Большого шлема», повторив результат Евгения Кафельникова. Правда, олимпийский чемпион Сиднея добился шести побед.
По попаданиям в восьмерку сильнейших Андрей занимает четвертое место среди россиян, уступая помимо Кафельникова (13) Николаю Давыденко (10) и Марату Сафину (9).
Статистика российских игроков в 1/4 финала турниров «Большого шлема»
|Игрок
|Австралия
|Франция
|Великобритания
|США
|Итого
|Евгений Кафельников
|2:3
|2:3
|0:1
|2:0
|6:7
|Николай Давыденко
|0:4
|2:2
|0:0
|2:0
|4:6
|Марат Сафин
|3:0
|1:1
|1:1
|2:0
|7:2
|Андрей Рублев
|0:2
|0:2
|0:0
|0:3
|0:7
|Даниил Медведев
|2:0
|0:1
|0:0
|3:0
|5:1
|Михаил Южный
|0:1
|0:1
|0:1
|1:0
|2:2
|Карен Хачанов
|1:0
|0:1
|0:1
|1:0
|2:2
|Александр Волков
|0:0
|0:0
|0:0
|1:1
|1:1
|Андрей Черкасов
|0:0
|0:1
|0:0
|0:0
|0:1
|Игорь Андреев
|0:0
|0:1
|0:0
|0:0
|0:1
|Аслан Карацев
|1:0
|0:0
|0:0
|0:0
|1:0