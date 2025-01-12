Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
«Большой шлем». Новости
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 18:46

Рублев — о поражении от Комесаньи на Уимблдоне: «Я не видел причин жить. Мысли в голове меня убивали»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Андрей Рублев.
Фото Getty Images
Telegram Дзен

Российский теннисист Андрей Рублев рассказал, что тяжело пережил поражение от аргентинца Франциско Комесаньи на Уимблдоне-2024.

В июле 2024 года россиянин уступил аргентинцу, который тогда был 122-й ракеткой мира, в первом круге Уимблдона.

«Это был худший момент в моей жизни. Дело было не в теннисе. Дело было во мне, как будто после этого момента я не видел причин жить. Зачем? Это звучит немного драматично, но мысли в моей голове просто убивали меня, вызывали сильное беспокойство, и я больше не мог с этим справляться. У меня началось биполярное расстройство. Не знаю, можно ли так сказать. Но я сам все это начал. Теперь я чувствую себя лучше. Я понимаю, что происходило», — рассказал Рублев в интервью The Guardian.

По словам теннисиста, ему помогла работа с психологом, а перед ней он принимал антидепрессанты.

«После Уимблдона кое-что изменилось. Я принимал антидепрессанты, но они совсем не помогали. В конце концов я решил, что больше не хочу ничего принимать. Марат Сафин очень помог мне в разговоре. Он помог мне многое осознать. Тогда я начал работать с психологом. Я многое узнал о себе. Даже если я не чувствую себя счастливым, я больше не испытываю безумного беспокойства и стресса из-за того, что не понимаю, что делать со своей жизнью», — добавил Рублев.

В ночь на 14 января Рублев сыграет с бразильцем Жоау Фонсекой в первом круге Australian Open.

Теннис
Уимблдон
Андрей Рублев
Читайте также
Эдуард и Дарья Латыповы воспитывают двоих дочерей
Экс-глава МИД Украины Кулеба отговорил сына вступать в ВСУ
Бывший партнер Овечкина и Гретцки прокомментировал погоню за рекордом канадца
В Кемерово мужчина из-за ревности избил беременную сотрудницу магазина
Хвича поедет к Сафонову, Нойер и Роналду уйдут бесплатно. Какие громкие трансферы назревают в Европе
СМИ сообщили о снятии с рейса в США Хабиба Нурмагомедова
Сегодня
Вчера
Неделя