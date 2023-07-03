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Сегодня, 15:39

Рублев — о выходе во второй круг Уимблдона: «Очень рад вернуться после двухлетнего перерыва»

Мария Гусева
Андрей Рублев.
Фото Reuters
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Российский теннисист Андрей Рублев прокомментировал победу над австралийцем Максом Перселлом (6:3, 7:5, 6:4) в первом круге Уимблдона.

«Прежде всего, я очень рад вернуться после двухлетнего перерыва. Выступать в Лондоне, выступать на «Уимблдоне» — это особенные чувства. Я рад, что выиграл первый матч. Конечно, всегда хочется победить в трех сетах, как можно проще. Но так не всегда получается. Я уступал 2:5, и мне повезло, что я отыгрался. Но я выполнил несколько хороших ударов, качественно провел концовку», — сказал Рублев в интервью на корте.

Во втором круге Рублев сыграет с победителем матча Люка ван Аш (Франция) — Аслан Карацев (Россия).

Уимблдон: новости, статьи, результаты матчей турнира

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/wimbledon/
Теннис
Уимблдон
Андрей Рублев
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