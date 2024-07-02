Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
«Большой шлем». Новости
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 21:50

Рублев — о том, что избил себя ракеткой в матче с Комесаньей: «В тот момент я просто не мог больше терпеть»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Российский теннисист Андрей Рублев прокомментировал свой эмоциональный срыв по ходу матча с Франсиско Комесаньей в первом круге Уимблдона-2024.

26-летний спортсмен разбил себе ракеткой колено после проигранной подачи в третьем сете.

«Я бы не стал этого делать, если бы мог ударить ракеткой по корту. Но нам не разрешается бить ими по траве. Не знаю... В тот момент я просто не мог больше терпеть. Мне нужно было выплеснуть эмоции», — сказал Рублев на пресс-конференции.

При этом теннисист поблагодарил болельщиков за сочувствие и отметил, что не стоит переживать за него из-за данного инцидента.

Андрей Рублев. Рублев пустил себе кровь и вылетел с Уимблдона. Россиянин вновь пал жертвой негативных эмоций

В прошлом году Рублев дошел до четвертьфинала Уимблдона, где уступил сербу Новаку Джоковичу. Дальше этой стадии спортсмен никогда не проходил на турнирах «Больших шлемов».

Источник: https://www.dailymail.co.uk/sport/tennis/article-13593557/Novak-Djokovic-cruises-straight-sets-victory-against-Vit-Kopriva-27-DAYS-undergoing-knee-surgery-world-No-2-sets-second-round-clash-vs-British-wildcard-Jacob-Fearnley-eyes-eighth-Wimbledon-title.ht
Теннис
Уимблдон
Андрей Рублев
2
0
Читайте также
Де Брюйне резко ответил журналисту после вылета Бельгии с Евро-2024
Парламентские выборы во Франции могут повлиять на проведение Олимпиады
В Москве задержали мужчину за нецензурную татуировку в адрес ВС России
Стали известны три четвертьфинальные пары ЧЕ по футболу
Суд признал Невзорова и его жену экстремистским объединением, изъяв их имущество
Орбан рассказал о реакции Зеленского на предложение о прекращении огня
Популярное видео
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: Уимблдон 2024, основные материалы: новости и обзоры, расписание и результаты матчей
Рублев вылетел, матч Сафиуллина перенесен на среду. Онлайн-трансляция Уимблдона
Уимблдон 2024, женщины, расписание и результаты 2 июля: Калинская, Самсонова и Аванесян прошли дальше, Потапова проиграла
Возняцки победила Паркс за 54 минуты и вышла во второй круг Уимблдона
Матч Сафиуллина с Черундоло в первом круге Уимблдона прервали из-за темноты
Уимблдон 2024, мужчины, расписание и результаты 2 июля: Рублев проиграл, матч Сафиуллина
Циципас вышел во второй круг Уимблдона
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Гид по ЕВРО

Уимблдон 2024, мужчины, расписание и результаты 2 июля: Рублев проиграл, матч Сафиуллина

Чесноков считает, что Мирра Андреева еще не научилась играть на траве