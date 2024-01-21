Рублев о победе над Де Минауром: «Проигрывая 1:2 по сетам, я сказал себе, что нужно бороться до конца»

Российский теннисист Андрей Рублев поделился эмоциями после победного матча с австралийцем Алекс Де Минауром в четвертом круге Australian Open (6:4, 6:7 (5:7), 6:7 (4:7), 6:3, 6:0).

«С Алексом всегда тяжело. Мы уже пару раз играли, и все матчи были такими же драматичными. было тяжело. Когда я проигрывал 1:2 по сетам, сделал брейк в начале четвертого и сразу его упустил, я сказал себе делать все возможное — не плакать, не жалеть себя, а только бороться до конца. После этого мне удалось заиграть лучше, найти энергию и победить», — сказал теннисист на послематчевой пресс-конференции.

В четвертьфинале Рублев сыграет с итальянцем Янником Синнером, который ранее обыграл Карена Хачанова (6:4, 7:5, 6:3).

Рублев 9 раз выходил в 1/4 финала турниров «Большого шлема», но ни разу не сумел пройти в полуфинал, уступив во всех девяти встречах.