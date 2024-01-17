Рублев — о целях на Открытый чемпионат Австралии-2024: «Лучший план — вообще не иметь плана»

Российский теннисист Андрей Рублев после матча с американцем Кристофером Юбэнксом во втором круге Australian Open-2024 ответил на вопрос о плане своей команды на турнир.

«Лучший план — вообще не иметь плана и стараться импровизировать. Основная цель — сосредоточиться на себе, продолжать работать и пытаться совершенствоваться. Никогда не знаешь, что будет дальше. Я надеюсь, что что-то произойдет, но в хорошем смысле», — сказал россиянин после игры.

Рублев обыграл Юбенкса со счетом 6:4, 6:4, 6:4. В третьем круге турнира «Большого шлема» российский теннисист сыграет с Себастьяном Кордой из США, который ранее победил француза Кантена Алиса (6:4, 6:4, 6:4).

Открытый чемпионат Австралии проходит с 14 по 28 января.