Рублев сыграет с Юбенксом во втором круге Australian Open

Российский теннисист Андрей Рублев встретится с американцем Кристофером Юбенксом во втором круге Australian Open.

В первом круге Юбенкс обыграл японца Таро Даниэля в трех сетах — 6:4, 6:2, 6:3.

Победитель матча Андрей Рублев — Кристофер Юбенкс выйдет в третий круг турнира, в котором сыграет с победителем встречи Себастьян Корда (США) — Кантен Алис (Франция).

Рублев в первом круге Australian Open победил бразильца Тиагу Сейбота Уайлда (7:5, 6:4, 3:6, 4:6, 7:6 (10:6)).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 58 910 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Кристофер Юбенкс (США) — Таро Даниэль (Япония) — 6:4, 6:2, 6:3