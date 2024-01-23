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«Большой шлем»

Сегодня, 17:24

Рублев в 10-й раз не смог выйти в полуфинал турнира «Большого шлема»

Алина Савинова
Андрей Рублев.
Фото Reuters
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Российский теннисист Андрей Рублев не сумел выйти в полуфинал Открытого чемпионата Австралии-2024.

В четвертьфинале турнира 26-летний россиянин уступил итальянцу Яннику Синнеру. Матч завершился за 2 часа 41 минуту со счетом 6:4, 7:6 (7:5), 6:3 в пользу четвертой ракетки мира. Таким образом, Рублев десятый раз за карьеру не смог пройти эту стадию в турнирах «Большого шлема». Ранее он дважды проигрывал четвертьфиналы на Australian Open (2021, 2023), четырежды — на US Open (2017, 2020, 2022, 2023), дважды — на «Ролан Гаррос» (2020, 2022) и один раз — на «Уимблдоне» (2023).

На Открытом чемпионате Австралии в прошлом году российского теннисиста на стадии 1/4 финала выбил серб Новак Джокович (1:6, 2:6, 4:6).

Рублев на данный момент занимает пятое место в мужском мировом рейтинге. Он является олимпийским чемпионом 2020 года в миксте, победителем 15 турниров ATP в одиночном разряде, а также обладателем Кубка Дэвиса и Кубка ATP в составе сборной России.

Теннис
Australian Open
Андрей Рублев
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Рублев проиграл Синнеру в четвертьфинале Australian Open и закончил выступление в турнире