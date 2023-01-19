Рублев в четырех сетах обыграл Руусувуори и вышел в третий круг Australian Open

Российский теннисист Андрей Рублев обыграл Эмиля Руусувуори из Финляндии во втором круге Australian Open-2023. Матч завершился со счетом 6:2, 6:4, 6:7 (2:7), 6:3. Продолжительность игры составила 2 часа 42 минуты. 6-я ракетка мира Рублев 16 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 14. На счету 46-й ракетки Руусувуори 9 эйсов, 2 двойные и 1 реализованный брейк-пойнт из 9. В третьем круге турнира «Большого шлема» 25-летний россиянин сыграет с Дэниэлем Эвансом (Великобритания). Мельбурн (Австралия) Турнир «Большого шлема» Australian Open Общий призовой фонд 51 520 000 долларов Открытые корты, хард Мужчины Одиночный разряд Второй круг Андрей Рублев (Россия, 5) — Эмиль Руусувуори (Финляндия) — 6:2, 6:4, 6:7 (2:7), 6:3 Дэниэл Эванс (Великобритания, 25) — Жереми Шарди (Франция) — 6:4, 6:4, 6:1 Бен Шелтон (США) — Николас Харри (Чили, Q) — 7:6 (7:3), 7:6 (7:3), 7:5