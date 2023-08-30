Рублев вышел во второй круг US Open

Российский теннисист Андрей Рублев в первом круге US Open обыграл Артура Казо из Франции со счетом 6:4, 7:6 (7:5), 6:1.

Встреча продолжалась 2 часа 33 минуты. На счету россиянина 5 эйсов, 3 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 9.

Во втором круге Рублев встретится с победителем матча Таро Дэниел (Япония) — Гаэль Монфис (Франция).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 65 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Андрей Рублев (Россия, 8) — Артур Казо (Франция, LL) — 6:4, 7:6 (7:5), 6:1

Джон Изнер (США, WC) — Факундо Диас Акоста (Аргентина) — 6:4, 6:3, 7:6 (7:1)

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