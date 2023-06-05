Руне обыграл Черундоло и вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Датский теннисист Хольгер Руне обыграл аргентинца Франсиско Черундоло в четвертом круге «Ролан Гаррос» — 7:6 (7:3), 3:6, 6:4, 1:6, 7:6 (10:7).

Встреча продолжалась 4 часа 3 минуты. Руне сделал 8 эйсов, допустил 11 двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 8. На счету Черундоло 5 эйсов, 6 двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 20.

В четвертьфинале турнира Руне сыграет с норвежцем Каспером Руудом.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 49 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Хольгер Руне (Дания, 6) — Франсиско Черундоло (Аргентина, 23) — 7:6 (7:3), 3:6, 6:4, 1:6, 7:6 (10:7)