Руне обыграл Краиновича и вышел во второй круг Australian Open

Датчанин Хольгер Руне обыграл серба Филипа Краиновича в первом круге Australian Open-2023.

Матч завершился со счетом 6:2, 6:3, 6:4. Теннисисты провели на корте 2 часа 8 минут. Во втором круге Руне сыграет с победителем матча Максим Кресси (США) — Альберт Рамос-Виньолас (Испания).

В других матчах первого круга американец Томми Пол обыграл Ян-Леннарда Штруффа из Германии (6:1, 7:6 (8:6), 6:2), а Джеффри Джон Вольф (США) победил австралийца Джордана Томпсона (6:3, 3:6, 6:4, 7:5).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 51 520 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Хольгер Руне (Дания, 9) — Филип Краинович (Сербия) — 6:2, 6:3, 6:4

Томми Пол (США) — Ян-Леннард Штруфф (Германия, Q) — 6:1, 7:6 (8:6), 6:2

Джеффри Джон Вольф (США) — Джордан Томпсон (Австралия) — 6:3, 3:6, 6:4, 7:5