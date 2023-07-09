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Сегодня, 01:23

Руне о победе над Давидович-Фокиной: «Это был один из самых веселых матчей, в которых я когда-либо играл»

Сергей Разин
корреспондент
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Датский теннисист Хольгер Руне поделился впечатлениями от победы в третьем круге Уимблдона над испанцем Алехандро Давидович-Фокиной (6:3, 4:6, 3:6, 6:4, 7:6 (10:8).

«Это был один из самых веселых матчей, в которых я когда-либо играл. Это довольно маленький корт, но зрители сделали игру просто потрясающей. Спасибо! Это отличный момент для всей Дании. Я очень счастлив впервые выйти в четвертый круг здесь. Это в целом первый год, когда я смог выиграть здесь хотя бы один матч. Все идет намного лучше, чем я мог ожидать. Не знаю, что сказать. Я очень рад», — сказал Руне в интервью после матча.

Шестой «сеянный» турнира в четвертом круге встретится с победителем матча Фрэнсис Тиафо (США) — Григор Димитров (Болгария).

Уимблдон
Хольгер Руне
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