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«Большой шлем»

Сегодня, 21:27

Руне отыграл два матчбола у Давидович Фокины и вышел в четвертый круг Уимблдона

Руслан Минаев
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Датчанин Хольгер Руне обыграл испанца Алехандро Давидовича Фокину в третьем круге Уимблдона — 6:3, 4:6, 3:6, 6:4, 7:6 (10:8). Матч длился 3 часа 58 минут.

В концовке пятого сета Руне отыграл два матчбола и сумел перевести встречу на тай-брейк. В котором, несмотря на отставание 2:6, победил со счетом 10:8.

Шестой «сеянный» турнира в четвертом круге встретится с победителем матча Фрэнсис Тиафо (США) — Григор Димитров (Болгария).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 57 290 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Хольгер Руне (Дания, 6) — Алехандро Давидович Фокина (Испания, 31) — 6:3, 4:6, 3:6, 6:4, 7:6 (10:8)

Источник: Сетка Уимблдона-2023
Уимблдон
Хольгер Руне
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