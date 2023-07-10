Руне победил Димитрова и вышел в четвертьфинал Уимблдона

Датчанин Хольгер Руне победил болгарина Григора Димитрова в четвертом круге Уимблдона — 3:6, 7:6 (8:6), 7:6 (7:4), 6:3. Матч длился 3 часа 24 минуты.

За выход в полуфинал турнира «Большого шлема» шестой «сеянный» встретится с победителем матча между Карлосом Алькарасом (Испания) и Маттео Берреттини (Италия).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 57 290 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Хольгер Руне (Дания, 6) — Григор Димитров (Болгария, 21) — 3:6, 7:6 (8:6), 7:6 (7:4), 6:3