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«Большой шлем»

Сегодня, 16:27

Руне прошел в третий круг Уимблдона

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Датский теннисист Хольгер Руне обыграл Роберто Карбальеса Баэну из Испании во втором круге Уимблдона — 6:3, 7:6 (7:3), 6:4.

Игра продолжалась 2 часа 38 минут.

В следующем круге Руне сыграет с победителем пары Алехандро Давидович Фокина (Испания, 31) — Ботик ван де Зандсюлп (Нидерланды).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 57 290 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Хольгер Руне (Дания, 6) — Роберто Карбальес Баэна (Испания) — 6:3, 7:6 (7:3), 6:4

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/grand-slam/news/rune-vyshel-vo-vtoroy-krug-uimbldona-2098424/
Теннис
Уимблдон
Хольгер Руне
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