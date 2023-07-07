Руне прошел в третий круг Уимблдона

Сегодня, 16:27
Датский теннисист Хольгер Руне обыграл Роберто Карбальеса Баэну из Испании во втором круге Уимблдона — 6:3, 7:6 (7:3), 6:4.
Игра продолжалась 2 часа 38 минут.
В следующем круге Руне сыграет с победителем пары Алехандро Давидович Фокина (Испания, 31) — Ботик ван де Зандсюлп (Нидерланды).
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 57 290 000 долларов
Открытые корты, трава
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг
Хольгер Руне (Дания, 6) — Роберто Карбальес Баэна (Испания) — 6:3, 7:6 (7:3), 6:4