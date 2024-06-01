Руне сыграет со Зверевым в четвертом круге «Ролан Гаррос»

Сегодня, 23:29
Датский теннисист Хольгер Руне обыграл словака Йозефа Ковалика в третьем круге Открытого чемпионата Франции — 7:5, 6:1, 7:6 (7:2).
Игра продолжалась 2 часа 19 минут.
В четвертом круге Руне встретится с Александром Зверевым (Германия, 4).
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 53 478 000 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Третий круг
Хольгер Руне (Дания, 13) — Йозеф Ковалик (Словакия, LL) — 7:5, 6:1, 7:6 (7:2)
Григор Димитров (Болгария, 10) — Зизу Бергс (Бельгия, Q) — 6:3, 7:6 (7:4), 4:6, 6:4
Франсиско Черундоло (Аргентина, 23) — Томми Пол (США, 14) — 3:6, 6:3, 6:3, 6:2