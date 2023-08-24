Рууд — о фаворитах US Open-2023: «Медведева нельзя сбрасывать со счетов»

Пятая ракетка мира Каспер Рууд назвал теннисистов, которые являются основными претендентами на завоевание титула US Open в этом году.

«Есть много игроков, которые хотят преуспеть. Александр Зверев начинает набирать форму после травмы, которую он получил в прошлом году. Он стал играть намного лучше. Даниила [Медведева] тоже нельзя сбрасывать со счетов. Он уже побеждал на US Open раньше. Карлос и Новак, конечно. Стефанос Циципас, возможно, добьется хороших результатов. Хольгер Руне впервые будет посеян под четвертым номером на турнире «Большого шлема». Так что, я думаю, будет интересно. Кроме того, есть Фритц и Тиафо, которые захотят хорошо выступить на родной земле. Я тоже буду стараться изо всех сил», — приводит Eurosport слова Рууда.

Открытый чемпионат США пройдет с 28 августа по 10 сентября. Действующим победителем турнира является испанский теннисист Карлос Алькарас.

24-летний Рууд — финалист трех турниров «Большого шлема» в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции 2022 и 2023, Открытый чемпионат США 2022), а также победитель 10 турниров ATP.