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«Большой шлем»

20 мая, 22:11

Рууд назвал основных фаворитов на победу в «Ролан Гаррос»

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Двукратный финалист «Ролан Гаррос», седьмая ракетка мира Каспер Рууд назвал основных претендентов на титул Открытого чемпионата Франции-2024.

«Очевидно, что игроки приезжают на турнир с определенной уверенностью в себе, это очень важно в теннисе. Зверев, возможно, сейчас наиболее уверен в себе, поскольку он завоевал титул в Риме. У меня тоже были очень хорошие результаты в начале грунтового сезона, и я надеюсь, что смогу вернуть свою лучшую форму в Женеве и привезти ее в Париж.

Да, это отличный шанс, но у нас есть и другие игроки, которые будут представлять угрозу. Алькарас и Синнер, если будут здоровы, а также Новак. В моих глазах он по-прежнему является одним из главных фаворитов на «Шлемах», — сказал Рууд на пресс-конференции.

Старт «Ролан Гаррос» запланирован на 26 мая. Соревнования продлятся до 9 июня. Действующим победителем турнира у мужчин является серб Новак Джокович.

Каспер Рууд
Новак Джокович
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