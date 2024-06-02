Рууд обыграл Этчеверри и вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос»

Сегодня, 01:53
Норвежский теннисист Каспер Рууд в третьем круге «Ролан Гаррос» обыграл аргентинца Томаса Мартина Этчеверри со счетом 6:4, 1:6, 6:2, 6:2.
Встреча продолжалась 2 часа 49 минут. На счету 25-летнего норвежца 5 эйсов, 5 двойных ошибок и 8 реализованных брейк-пойнтов из 11.
В 1/8 финала Рууд встретится с американцем Тейлором Фритцем.
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 53 478 000 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Третий круг
Каспер Рууд (Норвегия, 7) — Томас Мартин Этчеверри (Аргентина, 28) — 6:4, 1:6, 6:2, 6:2