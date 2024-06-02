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Сегодня, 01:53

Рууд обыграл Этчеверри и вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос»

Сергей Разин
корреспондент
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Норвежский теннисист Каспер Рууд в третьем круге «Ролан Гаррос» обыграл аргентинца Томаса Мартина Этчеверри со счетом 6:4, 1:6, 6:2, 6:2.

Встреча продолжалась 2 часа 49 минут. На счету 25-летнего норвежца 5 эйсов, 5 двойных ошибок и 8 реализованных брейк-пойнтов из 11.

В 1/8 финала Рууд встретится с американцем Тейлором Фритцем.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 53 478 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Каспер Рууд (Норвегия, 7) — Томас Мартин Этчеверри (Аргентина, 28) — 6:4, 1:6, 6:2, 6:2

Ролан Гаррос
Каспер Рууд
0
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