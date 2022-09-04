Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

4 сентября, 23:22

Рууд прокомментировал победу над Муте в четвертом круге US Open

Анна Горшкова
Корреспондент

Норвежский теннисист Каспер Рууд прокомментировал победу над французом Корантеном Муте в четвертом круге US Open.

«У меня было отличное начало. Корантен — очень сложный игрок. Он владеет всеми приемами, хорошо бегает. Он может делать обманные броски. Мне действительно нужно было оставаться сосредоточенным и резким, и я играл очень хорошо, пока не получил брейк в третьем гейме, что меня расстроило. Но в четвертом сете мне удалось пару раз сделать брейк и удачно подать», — приводит слова Рууда сайт ATP.

23-летний теннисист обыграл Муте со счетом 6:1, 6:2, 6:7 (4:7), 6:2. В четвертьфинале Открытого чемпионата США Рууд сыграет с итальянцем Маттео Берреттини.

Источник: https://www.atptour.com/en/news/ruud-moutet-us-open-2022-sunday
Теннис
Каспер Рууд
Маттео Берреттини
0
Читайте также
Сладкая месть Абаскаля: «Спартак» разгромил «Зенит»!
«Спартак» разгромил «Зенит» в Кубке России благодаря голам Промеса и Соболева
Пугачева улетела из России
Путин призвал исправить все связанные с частичной мобилизацией ошибки
Посольство Италии порекомендовало согражданам покинуть Россию
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: US Open 2022: Алькарас — новый чемпион и №1, вылет Медведева и прощание Серены
Рууд о формуле победы на турнире «Большого шлема»: «Чтобы не было испанца в финале»
Циципас прокомментировал победу Алькараса в финале US Open
Надаль похвалил Рууда после неудачи в финале US Open
19-летний Алькарас сменил Медведева во главе рейтинга. Испанец — чемпион US Open
Первый тренер Медведева: «Лидерство в рейтинге немного давило и беспокоило его. Сейчас этот этап позади»
US Open-2022 установил рекорд посещаемости в истории турнира
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Рууд сыграет с Берреттини в четвертьфинале US Open

US Open, результаты матчей 4 и 5 сентября: Медведев уступил Кирьосу, Рублев победил Норри и другие