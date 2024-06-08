Рууд сообщил, что не выступит на турнирах перед «Уимблдоном»

Норвежский теннисист Каспер Рууд сообщил, что пропустит травяные турниры перед «Уимблдоном».

«Я не буду выступать на турнирах перед «Уимблдоном», но на нем, конечно, сыграю.

Это очень интересное покрытие, и я уже немного об этом шутил, но я считаю, что на нем очень интересно играть, потому что оно совсем другое. Оно бросает мне вызов, а это, как мне кажется, полезно для совершенствования игры. Очень жду этот турнир», — сказал Рууд на пресс-конференции.

В пятницу, 7 июня, Рууд уступил немцу Александру Звереву в полуфинале Открытого чемпионата Франции-2024 в четырех сетах.