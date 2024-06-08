Рууд сообщил, что не выступит на турнирах перед «Уимблдоном»

Сегодня, 16:50
Норвежский теннисист Каспер Рууд сообщил, что пропустит травяные турниры перед «Уимблдоном».
«Я не буду выступать на турнирах перед «Уимблдоном», но на нем, конечно, сыграю.
Это очень интересное покрытие, и я уже немного об этом шутил, но я считаю, что на нем очень интересно играть, потому что оно совсем другое. Оно бросает мне вызов, а это, как мне кажется, полезно для совершенствования игры. Очень жду этот турнир», — сказал Рууд на пресс-конференции.
В пятницу, 7 июня, Рууд уступил немцу Александру Звереву в полуфинале Открытого чемпионата Франции-2024 в четырех сетах.