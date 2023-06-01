Рууд вышел в третий круг «Ролан Гаррос»

Норвежский теннисист Каспер Рууд обыграл итальянца Джулио Дзеппьери во втором круге «Ролан Гаррос».

Матч завершился со счетом 6:3, 6:2, 4:6, 7:5. Спортсмены провели на корте 3 часа 4 минуты.

4-я ракетка мира Рууд 2 раза подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 13. На счету 129-й ракетки мира Дзеппьери 9 эйсов, 3 двойные и 2 реализованных брейк-пойнта из 8.

В следующем ранде 24-летний норвежец встретится с победителем матча Тиаго Агустин Тиранте (Аргентина, Q) — Чжан Чжичжэнь (Китай).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 49 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Каспер Рууд (Норвегия, 4) — Джулио Дзеппьери (Италия, Q) — 6:3, 6:2, 4:6, 7:5