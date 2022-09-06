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«Большой шлем»

6 сентября, 21:54

Рууд вышел в полуфинал US Open-2022

Анна Горшкова
Корреспондент
Каспер Рууд.
Фото Global Look Press

Норвежский теннисист Каспер Рууд обыграл итальянца Маттео Берреттини в четвертьфинале US Open-2022.

Матч продолжался 2 часа 36 минут и завершился со счетом 6:1, 6:4, 7:6 (7:4).

7-я ракета мира Рууд не сделал ни одного эйса, совершил две двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 14. На счету 14-й ракетки мира Берреттини — 13 эйсов, 3 двойные и 2 реализованных брейк-пойнта из девяти.

Рууд впервые в карьере вышел в полуфинал US Open, а еще он сохранил шансы на звание первой ракетки мира по итогам турнира.

В полуфинале турнира норвежец сыграет с победителем матча Ник Кирьос (Австралия, 23) — Карен Хачанов (Россия, 27).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 60 102 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Каспер Рууд (Норвегия, 5) — Маттео Берреттини (Италия, 13) — 6:1, 6:4, 7:6 (7:4)

Теннис
US Open
Каспер Рууд
Маттео Берреттини
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