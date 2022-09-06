Рууд вышел в полуфинал US Open-2022

6 сентября, 21:54
Норвежский теннисист Каспер Рууд обыграл итальянца Маттео Берреттини в четвертьфинале US Open-2022.
Матч продолжался 2 часа 36 минут и завершился со счетом 6:1, 6:4, 7:6 (7:4).
7-я ракета мира Рууд не сделал ни одного эйса, совершил две двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 14. На счету 14-й ракетки мира Берреттини — 13 эйсов, 3 двойные и 2 реализованных брейк-пойнта из девяти.
Рууд впервые в карьере вышел в полуфинал US Open, а еще он сохранил шансы на звание первой ракетки мира по итогам турнира.
В полуфинале турнира норвежец сыграет с победителем матча Ник Кирьос (Австралия, 23) — Карен Хачанов (Россия, 27).
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 60 102 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Каспер Рууд (Норвегия, 5) — Маттео Берреттини (Италия, 13) — 6:1, 6:4, 7:6 (7:4)