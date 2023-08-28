Рууд вышел во второй круг US Open

Норвежец Каспер Рууд обыграл американца Эмилио Наву в первом круге US Open — 7:6 (7:5), 3:6, 6:4, 7:6 (7:5). Матч длился 3 часа 20 минут.

Во втором круге 5-я ракетка мира встретится с китайцем Чжан Чжичжэнем.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 65 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Каспер Рууд (Норвегия, 5) — Эмилио Нава (США, Q) — 7:6 (7:5), 3:6, 6:4, 7:6 (7:5)

Чжан Чжичжэнь (Китай) — Джеффри Джон Вольф (США) — 7:5, 7:5, 6:7 (5:7), 4:6, 6:3

Фрэнсис Тиафо (США, 10) — Лернер Тин (США, WC) — 6:2, 7:5, 6:1

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