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Сегодня, 22:14

Рууд и Попырин вышли во второй раунд Открытого чемпионата США

Алина Савинова
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Норвежский теннисист Каспер Рууд победил китайца Бу Юньчаокэтэ в первом круге US Open-2024.

Матч длился 2 часа 17 минут и завершился со счетом 7:6 (7:2), 6:2, 6:2 в пользу 8-й ракетки мира.

Во втором раунде Открытого чемпионата США Рууд сыграет против победителя пары Гаэль Монфис (Франция) — Диего Шварцман (Аргентина, Q).

Также во второй круг турнира «Большого шлема» в Нью-Йорке вышел представитель Австралии Алексей Попырин, который прошел Квон Сун Ву из Кореи — 7:5, 6:2, 6:3. Его следующим соперником станет либо испанец Педро Мартинес, либо Макс Касниковски из Польши.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 75 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Каспер Рууд (Норвегия, 8) — Бу Юньчаокэтэ (Китай, Q) — 7:6 (7:2), 6:2, 6:2

Алексей Попырин (Австралия, 28) — Квон Сун Ву (Корея) — 7:5, 6:2, 6:3

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/usopen/
Теннис
US Open
Каспер Рууд
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