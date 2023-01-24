Рыбакина обыграла Остапенко и вышла в полуфинал Australian Open

Сегодня, 06:37
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина в четвертьфинале Australian Open обыграла Елену Остапенко из Латвии со счетом 6:2, 6:4.
Встреча продолжалась 1 час 21 минуту. На счету 25-летней теннисистки 11 эйсов, 3 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 6.
В полуфинале Рыбакина встретится с победительницей матча Джессика Пегула (США) — Виктория Азаренко (Белоруссия).
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 51 520 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Елена Рыбакина (Казахстан, 22) — Елена Остапенко (Латвия, 17) — 6:2, 6:4