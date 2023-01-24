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«Большой шлем»

Сегодня, 06:37

Рыбакина обыграла Остапенко и вышла в полуфинал Australian Open

Сергей Разин
корреспондент
Елена Рыбакина.
Фото WTA
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Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина в четвертьфинале Australian Open обыграла Елену Остапенко из Латвии со счетом 6:2, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 21 минуту. На счету 25-летней теннисистки 11 эйсов, 3 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 6.

В полуфинале Рыбакина встретится с победительницей матча Джессика Пегула (США) — Виктория Азаренко (Белоруссия).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 51 520 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Елена Рыбакина (Казахстан, 22) — Елена Остапенко (Латвия, 17) — 6:2, 6:4

Australian Open
Елена Остапенко
Елена Рыбакина
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