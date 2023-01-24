Рыбакина обыграла Остапенко и вышла в полуфинал Australian Open

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина в четвертьфинале Australian Open обыграла Елену Остапенко из Латвии со счетом 6:2, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 21 минуту. На счету 25-летней теннисистки 11 эйсов, 3 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 6.

В полуфинале Рыбакина встретится с победительницей матча Джессика Пегула (США) — Виктория Азаренко (Белоруссия).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 51 520 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Елена Рыбакина (Казахстан, 22) — Елена Остапенко (Латвия, 17) — 6:2, 6:4