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«Большой шлем»

Сегодня, 06:10

Рыбакина обыграла Свентек в двух сетах и прошла в четвертьфинал Australian Open

Иван Торопцев
Корреспондент
Елена Рыбакина.
Фото Reuters
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Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в четвертьфинал Australian Open.

В четвертом круге турнира спортсменка победила первую ракетку мира Игу Свентек из Польши в двух сетах — 6:4, 6:4.

В четвертьфинале Рыбакина встретится с победителем матча Елена Остапенко (Латвия, 17) — Кори Гауфф (США, 7).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 51 520 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Елена Рыбакина (Казахстан, 22) — Ига Свентек (Польша, 1) — 6:4, 6:4

Теннис
Australian Open
Елена Рыбакина
Ига Свентек
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