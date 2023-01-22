Рыбакина обыграла Свентек в двух сетах и прошла в четвертьфинал Australian Open

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в четвертьфинал Australian Open. В четвертом круге турнира спортсменка победила первую ракетку мира Игу Свентек из Польши в двух сетах — 6:4, 6:4. В четвертьфинале Рыбакина встретится с победителем матча Елена Остапенко (Латвия, 17) — Кори Гауфф (США, 7). Мельбурн (Австралия) Турнир «Большого шлема» Australian Open Общий призовой фонд 51 520 000 долларов Открытые корты, хард Женщины Одиночный разряд Четвертый круг Елена Рыбакина (Казахстан, 22) — Ига Свентек (Польша, 1) — 6:4, 6:4