Рыбакина обыграла Свентек в двух сетах и прошла в четвертьфинал Australian Open

Сегодня, 06:10
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в четвертьфинал Australian Open.
В четвертом круге турнира спортсменка победила первую ракетку мира Игу Свентек из Польши в двух сетах — 6:4, 6:4.
В четвертьфинале Рыбакина встретится с победителем матча Елена Остапенко (Латвия, 17) — Кори Гауфф (США, 7).
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 51 520 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Елена Рыбакина (Казахстан, 22) — Ига Свентек (Польша, 1) — 6:4, 6:4