Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина прокомментировала победу над Каролиной Плишковой из Чехии (7:6 (8:6), 6:4) в первом круге Australian Open-2024.

«Очень трудный матч, с Каролиной всегда непросто. Сегодня у нее был высокий процент попадания первым мячом, поэтому пришлось нелегко — особенно на тай-брейке. Рада, что в итоге взяла первый сет. Во втором стало чуть проще. Хорошая победа, особенно для первого круга. С точки зрения физики и здоровья сейчас чувствую себя прекрасно», — сказала Рыбакина на послематчевой пресс-конференции.

Ранее бывшая первая ракетка мира Мартина Навратилова заявила, что казахстанская теннисистка является главным претендентом на победу в Открытом чемпионате Австралии.

Во втором круге турнира четвертая ракетка мира Елена Рыбакина сыграет с россиянкой Анной Блинковой.