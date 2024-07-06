Рыбакина отдала один гейм Возняцки и сыграет с Калинской на Уимблдоне

Сегодня, 22:13
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина обыграла датчанку Каролин Возняцки в третьем круге Уимблдона — 6:0, 6:1.
Игра продолжалась 58 минут.
Рыбакина сделала 9 эйсов, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11. На счету Возняцки ни одной подачи навылет, 2 двойные ошибки и и одного реализованного брейк-пойнта.
В следующем круге Рыбакина сыграет с россиянкой Анной Калинской.
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 63 470 000 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Третий круг
Елена Рыбакина (Казахстан, 4) — Каролин Возняцки (Дания, WC) — 6:0, 6:1