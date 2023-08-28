Рыбакина победила Костюк в первом круге US Open

Сегодня, 23:07
Представительница Казахстана Елена Рыбакина победила украинку Марту Костюк в первом круге US Open — 6:2, 6:1. Матч длился 1 час 23 минуты.
Во втором круге 4-я ракетка мира встретится с победительницей матча Панна Удварди (Венгрия) — Айла Томлянович (Австралия).
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 65 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Елена Рыбакина (Казахстан, 4) — Марта Костюк (Украина) — 6:2, 6:1
Дэниэлл Коллинз (США) — Линда Фрухвиртова (Чехия) — 6:2, 6:0
Лорен Дэвис (США) — Данка Ковинич (Черногория) — 6:2, 6:2
Анна Шмидлова (Словакия) — Катерина Байндль (Украина) — 6:4, 3:6, 6:3
Магдалена Фрех (Польша) — Эмма Наварро (США) — 7:6 (12:10), 1:6, 6:2
Сара Соррибес Тормо (Испания) — Ангелина Калинина (Украина, 28) — 6:4, 7:5
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