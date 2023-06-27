Рыбакина поделилась мыслями об отношении к Уимблдону

Третья ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина рассказала о своем отношении к Уимблдону. Спортсменка является действующей победительницей турнира.

«В детстве я смотрела Уимблдон по телевизору, мне всегда нравились традиции клубники и шампанского, но я никогда не думала, что буду там даже соревноваться, не говоря уже о том, чтобы выиграть его. Конечно, это прекрасное место», — цитирует Рыбакину Daily Mail.

Она также отметила, что ей боязно думать о возвращении на турнир.

Вчера, 26 июня, Рыбакина снялась с турнира WTA в Истбурне.