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Сегодня, 08:16

Рыбакина: «Прошлый год был непростым для меня, на меня было обращено много внимания»

Алина Савинова
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Представительница Казахстана Елена Рыбакина рассказала, что ей помешало в прошлом сезоне успешно выступить на US Open-2022. Она отметила, что в этом году намерена показать лучший результат.

«Прошлый год был для меня непростым. [После победы на Уимблдоне-2022] на меня было обращено много внимания. Вокруг меня происходило что-то новое. Мне нужно было во всем этом разобраться, а к US Open я не успела хорошо подготовиться. Сейчас я чувствую себя более опытной. Я знаю, чего от меня ждут. В этот раз мне намного проще, и это вызывает у меня хорошие и позитивные эмоции», — сказала спортсменка.

В первом круге Открытого чемпионата США-2023 Рыбакина победила украинку Марту Костюк (6:2, 6:1). Ее следующей соперницей стане Айла Томлянович из Австралии. Матч между теннисистками пройдет 31 августа.

Источник: https://www.sportskeeda.com/tennis/news-last-year-easy-me-lot-attention-person-elena-rybakina?key1=newsnowltennis
Теннис
US Open
Елена Рыбакина
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