Рыбакина проиграла Крейчиковой в полуфинале Уимблдона

Представляющая Казахстан Елена Рыбакина проиграла чешке Барборе Крейчиковой в полуфинале Уимблдона — 6:3, 3:6, 4:6.

Матч длился 2 часа 9 минут. 4-я ракетка мира Рыбакина сделала за игру 8 эйсов, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 3 из 9 брейк-пойнтов. У 32-й ракетки мира Крейчиковой — 4 эйса, 6 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 6.

Крейчикова впервые в карьере вышла в финал травяного «мейджора». Ранее она побеждала в финале «Ролан Гаррос» в 2021-м.

В финале Уимблдона Крейчикова сыграет с итальянкой Ясмин Паолини. Матч состоится 13 июля.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 63 470 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Полуфинал

Барбора Крейчикова (Чехия, 31) — Елена Рыбакина (Казахстан, 4) — 3:6, 6:3, 6:4