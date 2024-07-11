Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
«Большой шлем». Новости
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 21:15

Рыбакина проиграла Крейчиковой в полуфинале Уимблдона

Руслан Минаев
Барбора Крейчикова.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Представляющая Казахстан Елена Рыбакина проиграла чешке Барборе Крейчиковой в полуфинале Уимблдона — 6:3, 3:6, 4:6.

Матч длился 2 часа 9 минут. 4-я ракетка мира Рыбакина сделала за игру 8 эйсов, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 3 из 9 брейк-пойнтов. У 32-й ракетки мира Крейчиковой — 4 эйса, 6 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 6.

Крейчикова впервые в карьере вышла в финал травяного «мейджора». Ранее она побеждала в финале «Ролан Гаррос» в 2021-м.

В финале Уимблдона Крейчикова сыграет с итальянкой Ясмин Паолини. Матч состоится 13 июля.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 63 470 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Полуфинал

Барбора Крейчикова (Чехия, 31) — Елена Рыбакина (Казахстан, 4) — 3:6, 6:3, 6:4

Источник: Сетка Уимблдона
Теннис
Уимблдон
Барбора Крейчикова
Елена Рыбакина
19
63
Читайте также
Ушел из жизни тренер Андрей Тарасенко
Семью спортивного комментатора BBC Джона Ханта расстреляли из арбалета
Эксперт рассказал, как тон голоса может привлечь внимание противоположного пола
«В руководстве есть какие-то проблемы. Нельзя так работать». Руслан Пименов — о провале «Локомотива» на трансферном рынке, Глушенкове, Дзюбе и статусе «середняка»
ФСБ России показала кадры задержания готовившего атаку на храм в Майкопе мужчины
Daily Mail указала на сигнал России Стармеру по конфликту на Украине
Популярное видео
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: Уимблдон 2024, основные материалы: новости и обзоры, расписание и результаты матчей
Медведев против Алькараса, Музетти — Джокович. Онлайн-трансляция полуфиналов Уимблдона
Рыбакина проиграла Крейчиковой, Паолини победила Векич. Онлайн-трансляция полуфиналов Уимблдона
Уимблдон-2024, результаты, женщины, 11 июля: Паолини победила Векич, Крейчикова обыграла Рыбакину
Паолини поднимется на 5-ю строчку рейтинга WTA
Медведев дважды обыгрывал Алькараса на «Шлемах» и готов сделать это снова! Поддержи его ставкой с фрибетом 2000 рублей в Bettery
Паолини — о выходе в финал Уимблдона: «Это мечта»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Гид по ЕВРО

Паолини поднимется на 5-ю строчку рейтинга WTA

Уимблдон-2024, результаты, женщины, 11 июля: Паолини победила Векич, Крейчикова обыграла Рыбакину