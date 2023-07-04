Рыбакина — о победе над Роджерс: «Матч был тяжелый, Шелби очень хорошо играла»

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина прокомментировала победу над американкой Шелби Роджерс (4:6, 6:1, 6:2) в первом круге Уимблдона.

«Думаю, я не очень хорошо начала. Я не так хорошо двигалась, — цитирует пресс-служба WTA Рыбакину. — Так что матч был тяжелый. Конечно, на траве все быстро меняется. Шелби очень хорошо играла и в первом сете. Она допускала мало ошибок. В итоге я просто пыталась сосредоточиться на каждом моменте».

Во втором круге действующая чемпионка Уимблдона встретится с победительницей пары Ализе Корне (Франция) — Нао Хибино (Япония).

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