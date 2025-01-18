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Сегодня, 12:27

Рыбакина рассказала о проблемах со спиной после выхода в четвертый круг Australian Open

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина сообщила, что испытывает проблемы со спиной после победы над украинкой Даяной Ястремской в третьем круге Открытого чемпионата Австралии-2025.

Рыбакина одержала победу в двух сетах — 6:3, 6:4. По ходу встречи она дважды вызывала врача.

«Я пока не знаю, насколько все серьезно. Конечно, самое плохое, что это поясница. Но мы сделаем все возможное в ближайшие полтора дня. Если честно, сейчас кажется, что ситуация не очень хорошая», — заявила Рыбакина на пресс-конференции.

В четвертом круге Рыбакина встретится с победительницей пары Мэдисон Кис (США, 19) — Дэниэлл Коллинз (США, 10).

Теннис
Australian Open
Елена Рыбакина
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