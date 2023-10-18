Рыбакина — о сложностях после победы на Уимблдоне-2022: «Я не чувствовала себя топ-игроком»

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина рассказала о сложностях, с которыми столкнулась после победы на Уимблдоне в 2022 году.

«Было нелегко после этой победы. Конечно, после завоевания титула ты думаешь: «Ух ты! Надеюсь, это произошло не по ошибке и не по счастливой случайности». В моем случае все было немного по-другому, потому что я не набрала очков. В следующих турнирах я не чувствовала себя топ-игроком. Было много ожиданий — люди смотрят на тебя, ждут, что ты собираешься делать на дальше. В то же время тебя не считают лучшим игроком, потому что ты не набрал очков. Я бы сказала, что этот период был непростым, если честно», — приводит TennisUpToDate слова спортсменки.

В финале Уимблдона-2022 Рыбакина победила Онс Жабер из Туниса (3:6, 6:2, 6:2). По итогам турнира она не получила рейтинговых очков из-за отстранения россиян и белорусов.

Рыбакина родилась в Москве и выступает за Казахстан с 2018 года. 24-летняя теннисистка является победительницей 5 турниров WTA в одиночном разряде.