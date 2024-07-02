Рыбакина за час обыграла Русе в первом круге Уимблдона

Представительница Казахстана Елена Рыбакина победила румынку Елену-Габриэлу Русе в первом круге Уимблдона-2024 — 6:3, 6:1.

Спортсменки провели на корте 1 час 10 минут. Рыбакина 3 раза подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 9. На счету ее соперницы 2 эйса, 7 двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из 2.

Во втором круге Уимблдонского турнира казахстанская теннисистка сыграет против Лауры Зигемунд из Германии.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 63 470 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Елена Рыбакина (Казахстан, 4) — Елена-Габриэла Русе (Румыния, Q) — 6:3, 6:1