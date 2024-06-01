Рыбакина вышла в четвертый круг «Ролан Гаррос»

Сегодня, 14:20
Теннисистка из Казахстана Елена Рыбакина обыграла представительницу Бельгии Элисе Мертенс в третьем круге «Ролан Гаррос» — 6:4, 6:2. Встреча длилась 1 час 8 минут.
В четвертом круге Рыбакина встретится с победителем пары Элина Свитолина (Украина, 15) — Ана Богдан (Румыния).
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 53 478 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Третий круг
Елена Рыбакина (Казахстан, 4) — Элисе Мертенс (Бельгия, 25) — 6:4, 6:2