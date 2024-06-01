Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
«Большой шлем». Новости
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 14:20

Рыбакина вышла в четвертый круг «Ролан Гаррос»

Виктория Кравченко
Елена Рыбакина.
Фото AFP
Telegram Дзен

Теннисистка из Казахстана Елена Рыбакина обыграла представительницу Бельгии Элисе Мертенс в третьем круге «Ролан Гаррос» — 6:4, 6:2. Встреча длилась 1 час 8 минут.

В четвертом круге Рыбакина встретится с победителем пары Элина Свитолина (Украина, 15) — Ана Богдан (Румыния).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 53 478 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Елена Рыбакина (Казахстан, 4) — Элисе Мертенс (Бельгия, 25) — 6:4, 6:2

Елена Рыбакина
Обсудить
Читайте также
Песков — о Заворотнюк: «Она была мужественным человеком и останется в нашей памяти»
Костомаров с женой присутствовали на церемонии прощания с Заворотнюк
Киеву запретят наносить удары западным оружием по России за пределами СВО. И вот почему
РФС объявил, сколько «Зенит» тратит на зарплаты игрокам, Семак раскритиковал Кубок России и раскрыл, за кого болеет в Европе. Что происходит в «Зените»
В США предупредили о грядущем кризисе для ВСУ этим летом
Москвичи рассказали о последствиях прошедшего в столице ливня
Популярное видео
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Генменеджер «Авангарда» Курьянов решил снова стать тренером
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Спартак» усилился словацким легионером, Третьяк — в «Ладе»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
Владимир Ткачев может покинуть «Авангард»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Голдобин продолжит карьеру в «Спартаке»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 4
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
Алексей Шевченко снова стал тренером
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
Канада — Швейцария: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
Швеция — Чехия: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Шипачев стал не нужен «Ак Барсу»
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Материалы сюжета: «Ролан Гаррос» 2024, основные материалы: новости и обзоры, расписание и результаты матчей
«Ролан Гаррос» 2024, женщины, расписание и результаты 1 июня: Мирра Андреева против Стирнс, Аванесян — Циньвэнь и другие
Грачева вышла в четвертый круг «Ролан Гаррос»
Матчи Медведева и Джоковича, Мирры Андреевой и Соболенко. Онлайн-трансляция дня «Ролан Гаррос»
Мирра Андреева — Пейтонс Стирнс: смотреть трансляцию матча «Ролан Гаррос
Даниил Медведев — Томаш Махач: смотреть трансляцию матча «Ролан Гаррос»
Риндеркнеш получил травму, пнув рекламный щит, и снялся с матча «Ролан Гаррос»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Открой глаза на свое будущее

Грачева вышла в четвертый круг «Ролан Гаррос»

«Ролан Гаррос» 2024, женщины, расписание и результаты 1 июня: Мирра Андреева против Стирнс, Аванесян — Циньвэнь и другие