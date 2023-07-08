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«Большой шлем»

8 июля, 23:52

Рыбакина вышла в четвертый круг Уимблдона

Руслан Минаев
Елена Рыбакина.
Фото Global Look Press
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Представительница Казахстана Елена Рыбакина обыграла британку Кэти Бултер в третьем круге Уимблдона — 6:1, 6:1. Матч не продлился и часа — 57 минут.

Третья ракетка мира сделала 7 эйсов, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 5 из 7 брейк-пойнтов. У Бултер — 2, эйса, 3 двойные ошибки и ни одного попытки брейк-пойнта.

Рыбакина выиграла 21 из 25 очков на первой подаче — 84 процента.

В четвертом круге действующая чемпионка Уимблдона сыграет с бразильянкой Беатрис Хаддад Майей.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 57 290 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Елена Рыбакина (Казахстан, 3) — Кэти Бултер (Великобритания, WC) — 6:1, 6:1

Источник: Сетка Уимблдона-2023
Теннис
Уимблдон
Елена Рыбакина
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