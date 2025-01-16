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Сегодня, 07:02

Рыбакина и Свентек вышли в третий круг Australian Open

Сергей Разин
корреспондент
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Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина во втором круге Australian Open обыграла американку Иву Йович со счетом 6:0, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 21 минуту. На счету 25-летней представительницы Казахстана 4 эйса, 5 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 11.

В другом матче второго круга польская теннисистка Ига Свентек обыграла Ребекку Шрамкову из Словакии — 6:0, 6:2.

В третьем круге Рыбакина встретится с украинкой Даяной Ястремской, Свентек сыграет с британкой Эммой Радукану.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 59 900 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Елена Рыбакина (Казахстан, 6) — Ива Йович (США, WC) — 6:0, 6:3

Ига Свентек (Польша, 2) — Ребекка Шрамкова (Словакия) — 6:0, 6:2

Australian Open
Елена Рыбакина
Ига Свентек
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