Рыбакина и Свентек вышли в третий круг Australian Open

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина во втором круге Australian Open обыграла американку Иву Йович со счетом 6:0, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 21 минуту. На счету 25-летней представительницы Казахстана 4 эйса, 5 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 11. В другом матче второго круга польская теннисистка Ига Свентек обыграла Ребекку Шрамкову из Словакии — 6:0, 6:2. В третьем круге Рыбакина встретится с украинкой Даяной Ястремской, Свентек сыграет с британкой Эммой Радукану. Мельбурн (Австралия) Турнир «Большого шлема» Australian Open Общий призовой фонд 59 900 000 долларов Открытые корты, хард Женщины Одиночный разряд Второй круг Елена Рыбакина (Казахстан, 6) — Ива Йович (США, WC) — 6:0, 6:3 Ига Свентек (Польша, 2) — Ребекка Шрамкова (Словакия) — 6:0, 6:2