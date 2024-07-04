Рыбакина в трех сетах победила Зигемунд на Уимблдоне

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина обыграла немку Лауру Зигемунд во втором круге Уимблдона-2024 — 6:3, 3:6, 6:3.

Встреча длилась 2 часа 14 минут. 4-я ракетка мира Рыбакина 5 раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 12. На счету занимающей 72-е место в мировом рейтинге Зигемунд 1 эйс, 3 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 13.

В третьем круге Рыбакина сыграет против победительницы матча Каролина Возняцки (Дания, WC) — Лейла Фернандес (Канада, 30).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 63 470 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Елена Рыбакина (Казахстан, 4) — Лаура Зигемунд (Германия) — 6:3, 3:6, 6:3