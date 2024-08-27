Сафиуллин победил Форбса и сыграет с Арнальди во втором круге US Open

Российский теннисист Роман Сафиуллин обыграл американца Мэттью Форбса в первом круге US Open — 6:4, 7:6 (7:2), 6:2. Игра продолжалась 2 часа 30 минут. Сафиуллин сделал 7 эйсов, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 14. На счету Форбса 5 подач навылет, 7 двойных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта из 11. Во втором круге россиянин сыграет с итальянцем Маттео Арнальди. Нью-Йорк (США) Турнир «Большого шлема» US Open Общий призовой фонд 75 000 000 долларов Открытые корты, хард Мужчины Одиночный разряд Первый круг Роман Сафиуллин (Россия) — Мэттью Форбс (США, WC) — 6:4, 7:6 (7:2), 6:2