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Сегодня, 23:35

Сафиуллин победил Форбса и сыграет с Арнальди во втором круге US Open

Игнат Заздравин
Корреспондент
Роман Сафиуллин.
Фото Global Look Press
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Российский теннисист Роман Сафиуллин обыграл американца Мэттью Форбса в первом круге US Open — 6:4, 7:6 (7:2), 6:2.

Игра продолжалась 2 часа 30 минут.

Сафиуллин сделал 7 эйсов, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 14. На счету Форбса 5 подач навылет, 7 двойных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта из 11.

Во втором круге россиянин сыграет с итальянцем Маттео Арнальди.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 75 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Роман Сафиуллин (Россия) — Мэттью Форбс (США, WC) — 6:4, 7:6 (7:2), 6:2

Источник: Сетка US Open
Теннис
US Open
Роман Сафиуллин
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